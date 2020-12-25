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Spor

Union Berlin, Loris Karius'un biletini kesti

Almanya Bundesliga'da Union Berlin'in Liverpool'dan kiraladığı Beşiktaş'ın da eski kalecisi Loris Karius'u devre arasında kulübüne göndermek istediği belirtildi.

25 Aralık 2020 Cuma 23:36 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 23:36
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13 haftası geride kalan Bundesliga'da henüz hiç forma giyemeyen Karius, Almanya Kupası'nda 1-0'ın rövanşında Paderborn'a 3-2 yenilmelerine rağmen tur atladıkları rövanş maçında takımının kalesini korumuştu.

Alman basınında daha önce çıkan haberlerde Union Berlin'in Karius'tan memnun olmadığı ve devre arasında Liverpool'a geri yollamayı düşündüğü iddia edilmişti.

Paderborn maçının ardından konuşan Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer; "Karius buraya zorlu biz sürecin ardından geldi. Takım olarak ona daha çok yardımcı olmamız gerekiyor. Gelecekte neler olacağını şimdiden söyleyemem" açıklamasında bulundu.

UNİON BERLİN AYRILMAK İSTİYOR

Alman basınında çıkan Union Berlin Karius'un kiralık sözleşmesinden çıkmak istediği yönündeki haberlerin ardından Alman kaleci için yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Bild'in haberinde Karius'un Liverpool'a dönmek istemediği, kendisiyle ilgilenen başka bir kulüp de olmadığı için sezona Union Berlin'de devam etmek istediği belirtildi

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