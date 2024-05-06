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Spor

Union Berlin, Nenad Bjelica ile yolları ayırdı

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Union Berlin'e imza atan teknik direktör Nenad Bjelica, Alman ekibinde de tutunamadı.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 17:28 - Güncelleme:
Union Berlin, Nenad Bjelica ile yolları ayırdı
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Süper Lig'de sezon başı Trabzonspor'u çalıştıran Nenad Bjelica Almanya'da da istediğini alamadı.

Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Union Berlin, başarısız sonuçlar sonrası Nenad Bjelica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Hırvat teknik adamın yerine sezon sonuna kadar Union Berlin U19 takımını çalıştıran Marco Grote'nin getirildiği belirtildi.

BUNDESLIGA PERFORMANSI

18 Nisan 2023'te Trabzonspor'un başına geçen tecrübeli teknik adam, kötü sonuçların ardından 11 Ekim 2023'te görevden ayrıldı.

27 Kasım 2023'te Union Berlin'in başına geçen Bjelica, Alman ekibinde de tutunamadı. Union'da 22 maça çıkan 52 yaşındaki hoca, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

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