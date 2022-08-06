Union Berlin sezonu 3 puanla açtı

Bundesliga'nın ilk haftasında Union Berlin ile Hertha Berlin derbide karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 3-1'lik skorla kazandı.

Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jordan Siebatcheu, 50. dakikada Sheraldo Becker ve 54. dakikada Robin Knoche kaydetti. Hertha'nın golü 85. dakikada Lukebakio'dan geldi.

Berlin derbisini kazanan Union, sezona 3 puanla başladı. Hertha Berlin ise ilk haftayı puansız kapattı.

Union Berlin, gelecek hafta Mainz'a konuk olacak. Hertha Berlin ise sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Bundesliga'da aynı saatte oynanan diğer maçların skorları ise şu şekilde:

Augsburg 0-4 Freiburg

Gladbach 3-1 Hoffenheim

Bochum 1-2 Mainz

Wolfsburg 2-2 Werder Bremen