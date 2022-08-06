İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2022 Cumartesi / 9 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
Spor

Union Berlin sezonu 3 puanla açtı

Union Berlin, Almanya Bundesliga'nın ilk hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Hertha Berlin'i 3-1 mağlup etti.

6 Ağustos 2022 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Bundesliga'nın ilk haftasında Union Berlin ile Hertha Berlin derbide karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 3-1'lik skorla kazandı.

Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jordan Siebatcheu, 50. dakikada Sheraldo Becker ve 54. dakikada Robin Knoche kaydetti. Hertha'nın golü 85. dakikada Lukebakio'dan geldi.

Berlin derbisini kazanan Union, sezona 3 puanla başladı. Hertha Berlin ise ilk haftayı puansız kapattı.

Union Berlin, gelecek hafta Mainz'a konuk olacak. Hertha Berlin ise sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Bundesliga'da aynı saatte oynanan diğer maçların skorları ise şu şekilde:

Augsburg 0-4 Freiburg

Gladbach 3-1 Hoffenheim

Bochum 1-2 Mainz

Wolfsburg 2-2 Werder Bremen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.