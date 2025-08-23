İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Union Berlin, Stuttgart'ı 2 golle geçmeyi başardı
Spor

Union Berlin, Stuttgart'ı 2 golle geçmeyi başardı

Almanya Bundesliga'nın 1. hafta maçında Union Berlin, Stuttgart'ı konuk etti. Alten Försterei Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

HABER MERKEZİ23 Ağustos 2025 Cumartesi 19:30 - Güncelleme:
Union Berlin, Stuttgart'ı 2 golle geçmeyi başardı
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 1. hafta maçında Union Berlin, Stuttgart'ı konuk etti.

Alten Försterei Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 18 ve 45+4'te Ilyas Ansah kaydetti. Stuttgart'ın tek golünü ise 86. dakikada Tiago Tomas attı.

Union Berlin'in Galatasaray'dan transferi Derrick Köhn, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 67. dakikada Robert Skov'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Union Berlin, lige 3 puanla başladı. Stuttgart, puan alamadı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Union Berlin, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Stuttgart, M'Gladbach'ı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.