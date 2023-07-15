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Spor

Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer: Attila Szalai'yi tanımıyorum

Union Berlin'in teknik direktörü Urs Fischer, takımının Zalaegerszeg ile oynadığı hazırlık maçının ardından Fenerbahçe'nin yıldız ismi Atila Szalai hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer: Attila Szalai'yi tanımıyorum
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Fenerbahçe'de transferi gündemde olan Macar stoper Attila Szalai için çarpıcı bir açıklama geldi.

Szalai ile ilgilenen kulüplerden Union Berlin'in teknik direktörü Urs Fischer, Zalaegerszeg ile oynanan hazırlık maçının ardından Szalai hakkında kendisine sorulan soruyu yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam, Szalai için yaptığı açıklamada, "Attila Szalai ismini çok duydum ama kendisini tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAN İKİ TALİBİ VAR

A Spor'un haberine göre, Szalai ile ilgilenen Hoffenheim ve Union Berlin, Fenerbahçe'nin Macar oyuncu için istediği 13-14 milyon euro seviyesine çıktı. Szalai, transfer için iki takım arasında karar verecek. 25 yaşındaki futbolcu, kararını vermesinin ardından kısa süre içerisinde Almanya'ya gidecek ve seçtiği takıma imza atacak.

ATTILA SZALAI KİMDİR?

Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.

  • Urs Fischer
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  • Zalaegerszeg
  • Atila Szalai
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