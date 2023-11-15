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Spor

Union Berlin'de Urs Fischer ile yollar ayrıldı

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, 5 sezondur takımın başında bulunan İsviçreli teknik adam Urs Fischer ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

15 Kasım 2023 Çarşamba 15:33 - Güncelleme:
Union Berlin'de Urs Fischer ile yollar ayrıldı
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, 5 sezondur takımın başında bulunan ve kulübe birçok açıdan ilkleri yaşatan İsviçreli teknik adam Urs Fischer'in görevden alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ayrılık kararını Fischer ile birlikte alındığı açıklanırken, tecrübeli teknik adama kulübe olan katkılarından ötürü teşekkür edildi.

TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTI

2018 yılında kulübü Bundesliga 2'de yer alırken teslim alan Urs Fischer, 5 sezon içinde; Bundesliga'ya yükselmeyi, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi ve yılın teknik direktörü ödülünü almayı başardı.

Fischer yönetimindeki Union Berlin, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 13 mağlubiyet, 1 beraberlik, 2 galibiyet aldı. Union Berlin, Bundesliga'nın son sırasında bulunuyor.

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