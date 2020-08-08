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Spor

Union Berlin'e transfer olan Kruse'den ilginç açıklama

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, her zaman iyi futbol sergilemeye çalıştığını belirterek, 'Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim' dedi.

DHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:23 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:23
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Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra Almanya'da başkent temsilcisi Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli futbolcu ardından yeni kulübü tarafından kendisi için düzenlenen toplantıya katıldı. Kruse, tanıtım toplantısına motosikletle geldi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Max Kruse'nin, "Beni tanıyanlar bilir; bir karar verdim mi onun için yüzde 100 varım demektir. Her dönem iyi futbol sergilemeye çalıştım, bunu Union Berlin'de de göstermeye çalışacağım. Union Berlin, gelecek sezonda ligde kalma başarısını gösterecektir, buna inanmasam burada olmazdım. Ben de bunun için çalışacağım" şeklindeki ifadeleri Alman medyasında yer aldı. Bir soru üzerine ise tecrübeli futbolcu, "Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim" dedi.

10 NUMARA JESTİ

Bu arada, Union Berlin'de en son Sebastian Andersson'un giydiği 10 numaralı formayı gelecek sezon Max Kruse'nin taşıyacağı açıklandı. Andersson'un ise 9 numaralı formayla ter dökeceği belirtildi.

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