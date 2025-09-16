İSTANBUL 27°C / 17°C
Spor

Union Saint-Gilloise, deplasmanda 3 golle kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında PSV Eindhoven, sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Union Saint-Gilloise, PSV karşısında sürprize imza attı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

16 Eylül 2025 Salı 22:35
Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Promise David, 12. dakikada Anouar Ait El Hadj ve 81. dakikada Kevin Mac Allister kaydetti. PSV'nin tek golünü 90. dakikada Ruben van Bommel attı.

Bu sonucun ardından Union Saint-Gilloise, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Şampiyonlar Ligi'ne sahasında başlayan PSV Eindhoven, ilk haftayı puansız kapattı.

Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.

Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Union Saint-Gilloise, sarı-kırmızılılar ile Devler Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım'da İstanbul'da karşılaşacak.


