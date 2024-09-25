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Spor

Union Saint-Gilloise, Kadıköy'de antrenman yaptı

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Union Saint-Gilloise, Ülker Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

25 Eylül 2024 Çarşamba 21:15 - Güncelleme:
Union Saint-Gilloise, Kadıköy'de antrenman yaptı
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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetimindeki antrenman, toplantıyla başladı.

Isınma koşularının ardından pas çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı, perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak.

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