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Spor

Üniversite için geldi, Avrupa'ya transfer oldu! Gaoussou Diarra Feyenoord'da

İstanbul'a eğitim için gelen Gaoussou Diarra, profesyonel geçmişi olmadan başladığı futbol serüveninde Feyenoord'a transfer olarak büyük bir başarıya imza attı. İstanbulspor'dan 3.5 milyon euroya Hollanda ekibine giden Diarra, birçok Süper Lig kulübünü geri çevirdi.

Haber Merkezi4 Temmuz 2025 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Üniversite için geldi, Avrupa'ya transfer oldu! Gaoussou Diarra Feyenoord'da
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Futbol dünyasında zaman zaman karşımıza çıkan gerçek başarı hikayeleri, bu kez Gaoussou Diarra ile hayat buldu. Mütevazı bir başlangıç yapan Malili oyuncu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Avrupa'nın yolunu tuttu. Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, genç yıldızın transferini resmen duyurdu.

Feyenoord, Diarra için İstanbulspor'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN GELDİ

Diarra'nın hikâyesi, klasik bir futbolcu yolculuğundan oldukça farklı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen ve herhangi bir profesyonel geçmişi olmayan Diarra, futbola ilk adımını Tuzlaspor ile attı. Ancak bu macera kısa sürdü; forma şansı bulamadan kulüpten ayrıldı. Ardından İstanbulspor'un deneme antrenmanlarına katılan Diarra, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın beğenisini kazanarak sarı-siyahlı kulüple resmi sözleşme imzaladı.

SÜPER LİG KULÜPLERİNİ REDDETTİ

İstanbulspor formasıyla çıktığı 37 maçta 16 gol ve 2 asist kaydeden genç forvet, Beşiktaş başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün radarına girdi. Ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Diarra, Feyenoord'un teklifini kabul etti.

Transferin ardından Hollanda hükümetinden çalışma izni çıkarılan Diarra, gerekli onayı aldıktan sonra Rotterdam'a giderek sağlık kontrollerinden geçti ve resmi sözleşmeye imza attı.

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