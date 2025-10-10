Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, gündem olmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü hakemlerden Anthony Taylor, BBC Sport'a verdiği röportajda Portekizli çalıştırıcı için de flaş ifadeler kullandı.

Taylor, "2023 Avrupa Ligi finali kariyerimde yaşadığım en kötü tacizdi. Ailem yanımdaydı ve onların etkilenmesi beni sarstı. Mourinho'nun tavırları da taraftarları etkiledi." diye konuştu.

Anthony Taylor'ın bahsettiği mücadelede Sevilla, penaltı atışlarında 4-1 kazanarak Roma karşısında kupayı müzesine götürmüştü.