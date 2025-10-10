İSTANBUL 22°C / 14°C
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Spor

Ünlü hakemden Jose Mourinho sözleri: Ailemin etkilenmesi beni sarstı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, gündem olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü hakemlerden Anthony Taylor, BBC Sport'a verdiği röportajda Portekizli çalıştırıcı için de ilginç ifadeler kullandı.

10 Ekim 2025 Cuma 18:06
Ünlü hakemden Jose Mourinho sözleri: Ailemin etkilenmesi beni sarstı
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, gündem olmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü hakemlerden Anthony Taylor, BBC Sport'a verdiği röportajda Portekizli çalıştırıcı için de flaş ifadeler kullandı.

Taylor, "2023 Avrupa Ligi finali kariyerimde yaşadığım en kötü tacizdi. Ailem yanımdaydı ve onların etkilenmesi beni sarstı. Mourinho'nun tavırları da taraftarları etkiledi." diye konuştu.

Anthony Taylor'ın bahsettiği mücadelede Sevilla, penaltı atışlarında 4-1 kazanarak Roma karşısında kupayı müzesine götürmüştü.

