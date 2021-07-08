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Spor

Ünlü İngiliz futbolcudan Okay Yokuşlu'ya övgü dolu sözler: Transferi büyük iş olur

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya ünlü İngiliz futbolcu Kevin Campbell'dan övgü dolu sözler geldi. West Bromwich Albion'a Okay Yokuşlu'yu tekrar kadrosuna katmasını söyleyen Campbell, Okay'ın West Brom'un Premier Lig'e yeniden çıkmasında önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Star.com.tr8 Temmuz 2021 Perşembe 22:57 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 23:07
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Bonservisi İspanyol ekip Celta Vigo'da bulunan milli futbolcu Okay Yokuşlu geçtiğimiz sezonu West Bromwich Albion'da tamamlamış ve takım küme düşmüştü. Geleceği hakkında henüz bir gelişmenin yaşanmadığı Okay Yokuşlu için ünlü İngiliz futbolcu Kevin Campbell'dan övgü dolu sözler geldi. Campbell, West Bromwich'e Okay'ın kalması yönünde mesaj verdi.

"BÜYÜK İŞ OLUR"

Ünlü İngiliz futbolcu Kevin Campbell, West Brom'un bu yaz transferinde Okay Yokuşlu ile yeniden sözleşme imzalamasının "büyük bir iş" olacağını ifade etti. Football Insider'a konuşan eski Albion ve Arsenal forveti, 27 yaşındaki oyuncunun West Brom'a dönerse şampiyonluk futboluna adapte olabileceğini ve West Brom'un Premier Lig'e yeniden çıkmasında önemli katkı sağlayacağını belirtti. West Brom, İspanyol ekibi Celta Vigo ile tekrardan irtibat kurdu ve Okay'ı kadrosuna katma çalışmalarına başladı.

Okay Yokuşlu, Premier Lig'de West Brom formasıyla 16 maça çıktı. 37 kez Türkiye milli forması giyen oyuncunun İspanyol kulübüyle sözleşmesinin bitmesine iki yıl var.

Star.com.tr

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