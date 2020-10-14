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Spor

Ünlü İngiliz kulüpten Hatay için ''fidan'' kampanyasına destek

İngiltere'nin Sheffield United Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 18:26 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 18:26
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Sheffield United Kulübünün Türkçe Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Fenerbahçe'nin yaptığı 1907 adet fidan bağışına atıfta bulunularak, "Dostumuz Fenerbahçe'nin Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlara desteğine katkı sağlamak adına 1889 fidan da bizden. Hatay'ın ve Hatayspor'un yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü ise İngiltere ekibine Twitter üzerinden "Dostumuz Sheffield United da Hatay için yanımızda. Doğa hepimizin yaşam alanı. İyi ki varsınız." cevabını verdi.

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