Ünlü isimden Mesut Özil'e çok sert sözler! ''Parasını verin gönderin''

Star Gazetesi 6 Mart 2022 Pazar 23:02 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 23:02

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından performansıyla gündem oldu. Vole'de maçı değerlendiren spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli takımın Mesut Özil'i göndermesi gerektiğini ifade etti.

MESUT ÖZİL 85'TE GİRDİ

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen yıldız oyuncu Mesut Özil, etkisiz oyunuyla dikkat çekti.

"PARASINI VERECEKSİN GÖNDERECEKSİN"

Vole'deki "Nakavt" programında konuşan Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil'in ayağında top tutamadığını belirtirken, "Fenerbahçe'nin Mesut Özil'den kurtulması lazım. Parasını vereceksin göndereceksin." şeklinde konuştu.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla bu sezon 24 maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 33 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle takımına katkı sağlayabildi.