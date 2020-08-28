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Spor

Ünlü kaleci Guido Herrera, Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Arjantin takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen Guido Herrera'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-siyahlılar oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip.

IHA28 Ağustos 2020 Cuma 22:06 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 22:06
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Yeni Malatyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Arjantin Milli Takımı kalecisi Guido Herrera ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını yürüten Yeni Malatyaspor, Arjantin Milli Takımı kalecisi Guido Herrera’yı renklerine kattı. Kiralık olarak gerçekleşen sözleşmede başarılı kalecinin satın alma opsiyonu da sarı-siyahlı kulüpte bulunuyor.

Kulüpten yapılan açıklamada,

"Kulübümüz, Arjantin Süper Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen başarılı kaleci Guido Herrera’yı renklerine bağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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