İLETİŞİM VE KÜNYE

Spor

Ünlü menajerden Kenan Yıldız için övgü dolu sözler

Ünlü futbol menajeri Federico Pastorello, verdiği özel röportajda Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu ifadelerde bulundu.

Haber Merkezi24 Eylül 2025 Çarşamba 18:59


Ünlü futbol menajeri Federico Pastorello, İtalyan basınına verdiği özel röportajda Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tuttosport'a konuşan Pastorello, 20 yaşındaki milli futbolcumuzun artık sadece bir yetenek değil, "tamamlanmış bir şampiyon" olduğunu söyledi.

Serie A'daki en parlak genç yetenekler sorulduğunda önce Como'da forma giyen Nico Paz'ı öne çıkaran Pastorello, söz Kenan Yıldız'a geldiğinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Paz'dan bir yaş küçük olmasına rağmen, ben Türk oyuncuyu artık yükselişteki bir yetenek değil, tamamlanmış bir şampiyon olarak görüyorum. Paris'teki Ballon d'Or galasında boy göstermesi de bunun göstergesi. Ayrıca Juventus'un 10 numarası olmak öyle tesadüf değildir."

"BALLON D'OR'A KATILMASI SIRADAN BİR ŞEY DEĞİL"

Pastorello, Kenan Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen Ballon d'Or törenine katılmasına da özel bir parantez açtı. Genç oyuncunun bu prestijli etkinlikte yer almasının, onun Avrupa futbolundaki yerini giderek sağlamlaştırdığının altını çizdi.

"Juventus'un 10 numarası tesadüf değil," diyen Pastorello, Kenan Yıldız'ın bu formayı kısa sürede sırtına geçirmesinin, onun ne denli üst düzey bir oyuncuya dönüştüğünün somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.


