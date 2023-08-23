Unutulmaz maçın yıldızları bu kez depremzedeler için sahada

Depremzedeler için düzenlenecek yardım organizasyonunda İsviçre ile Türkiye nostalji dostluk maçında 9 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Unutulmaz maçta olduğu gibi Fatih Terim'in önderliğinde Arda Turan, Nihat Kahveci, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Servet Çetin, Hamit Altıntop gibi oyuncular forma giyecek.

Karşılaşma öncesi de Reynmen, Reyhan Karaca, Lara ve Rabia Tunçbilek gibi sanatçılar konser verecek.

Bu yardım kampanyasından elde edilecek gelir öncelikli olarak bölgenin futbol altyapısı ve tesislerinin yapımında kullanılacak.