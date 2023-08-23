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Spor

Unutulmaz maçın yıldızları bu kez depremzedeler için sahada

2008 Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen Türkiye ile İsviçre'nin o dönemde forma giymiş oyuncuları bu kez depremzedeler için İsviçre'de sahaya çıkıyor.

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 20:31 - Güncelleme:
Unutulmaz maçın yıldızları bu kez depremzedeler için sahada
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Depremzedeler için düzenlenecek yardım organizasyonunda İsviçre ile Türkiye nostalji dostluk maçında 9 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Unutulmaz maçta olduğu gibi Fatih Terim'in önderliğinde Arda Turan, Nihat Kahveci, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Servet Çetin, Hamit Altıntop gibi oyuncular forma giyecek.

Karşılaşma öncesi de Reynmen, Reyhan Karaca, Lara ve Rabia Tunçbilek gibi sanatçılar konser verecek.

Bu yardım kampanyasından elde edilecek gelir öncelikli olarak bölgenin futbol altyapısı ve tesislerinin yapımında kullanılacak.

  • Türkiye-İsviçre 2008
  • Avrupa Şampiyonası
  • deprem yardımı

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