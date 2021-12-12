İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ünye 1957, hakeme kafa atan futbolcu ile yollarını ayırdı
Spor

Ünye 1957, hakeme kafa atan futbolcu ile yollarını ayırdı

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Ünye 1957 - Eynesil Belediyespor maçında kırmızı kart görünce hakeme kafa atan Ünye 1957'li oyuncu Sefa Demir'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

DHA12 Aralık 2021 Pazar 20:13 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 20:13
ABONE OL

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Ünye 1957 Sporlu futbolcu Sefa Demir'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Ünye 1957 Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Eynesil Belediyespor ile oynanan maçta istenmeyen olaylar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü şiar edinen kulübümüz için bu davranış kabul edilemez. Bu nedenle Sefa Demir ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshederek kulüple olan ilişiğini kesmiş bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.