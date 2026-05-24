İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ünye Kadın SK, 9 gollü maçta kazandı
Spor

Ünye Kadın SK, 9 gollü maçta kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında gol düellosuna sahne olan maçta Ünye Kadın SK, Amed Sportif Faaliyetler'i 5-4 mağlup ederek taraftarı önünde sezonu galibiyetle kapattı.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 17:57 - Güncelleme:
Ünye Kadın SK, 9 gollü maçta kazandı
ABONE OL

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın SK, kendi sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 5-4 mağlup etti.

Ünye Kadın SK, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.

Maç, ev sahibi takımın 5-4'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 16. dakikada Buket Karadağ, 39. dakikada Ezmiralda Franja, 51. dakikada Skhurte Maliqi, 57 ve 74. dakikada ise Mesuare Begallo attı.

Amed Sportif Faaliyetler'in golleri ise 20, 61 ve 26. dakikada Ngo Mbeleck Genevieve Edith, 44. dakikada ise Melissa Sandrine Behinan'dan geldi.

  • Ünye Kadın SK
  • Amed Sportif Faaliyetler
  • kadınlar süper ligi

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.