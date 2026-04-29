Upamecano'dan rövanş mesajı! “Hiçbir şey bitmedi”

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda PSG'ye 5-4 mağlup olurken karşılaşmanın ardından Dayot Upamecano açıklamalarda bulundu.

Fransız savunmacı, ilk maçta kazanmak istediklerini belirterek, "Kazanmak istiyorduk, bu kesin. Ancak önümüzde evimizde oynayacağımız bir maç daha var ve hiçbir şey bitmiş değil." ifadelerini kullandı.

Rövanş mücadelesinin zorlu geçeceğini vurgulayan Upamecano, "Büyükler için bir maç olacak. Çok yoğun, çok mücadeleli ve çok fazla ikili mücadele içeren bir karşılaşma bizi bekliyor." dedi.

Allianz Arena'daki atmosferin kendilerine güç vereceğini belirten deneyimli stoper, "Ama biz evimizde olduğumuzu göstermek için her şeyi yapacağız. Hiçbir şey sonuçlanmadı." sözleriyle iddialı konuştu.

PSG'yi zorlu bir deplasmanın beklediğini dile getiren Upamecano, "Onlar Allianz Arena'ya gelmek zorunda kalacak ve biz de renklerimizi savunacağız." diyerek rövanş öncesi mesaj verdi.