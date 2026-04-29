Spor

Upamecano'dan rövanş mesajı! “Hiçbir şey bitmedi”

Bayern Münih savunmacısı Dayot Upamecano, PSG yenilgisinin ardından Allianz Arena'daki rövanş maçında turu çevirmek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2026 Çarşamba 01:26 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda PSG'ye 5-4 mağlup olurken karşılaşmanın ardından Dayot Upamecano açıklamalarda bulundu.

Fransız savunmacı, ilk maçta kazanmak istediklerini belirterek, "Kazanmak istiyorduk, bu kesin. Ancak önümüzde evimizde oynayacağımız bir maç daha var ve hiçbir şey bitmiş değil." ifadelerini kullandı.

Rövanş mücadelesinin zorlu geçeceğini vurgulayan Upamecano, "Büyükler için bir maç olacak. Çok yoğun, çok mücadeleli ve çok fazla ikili mücadele içeren bir karşılaşma bizi bekliyor." dedi.

Allianz Arena'daki atmosferin kendilerine güç vereceğini belirten deneyimli stoper, "Ama biz evimizde olduğumuzu göstermek için her şeyi yapacağız. Hiçbir şey sonuçlanmadı." sözleriyle iddialı konuştu.

PSG'yi zorlu bir deplasmanın beklediğini dile getiren Upamecano, "Onlar Allianz Arena'ya gelmek zorunda kalacak ve biz de renklerimizi savunacağız." diyerek rövanş öncesi mesaj verdi.

