Ürdünlü tenisçiler kamp için Adana'da

Türkiye'de tenis sporuna ilgi her geçen gün artarken ülkenin en iyi tenis tesislerine sahip Adana'ya da yerli ve yabancı birçok tenisçi antrenman için geliyor. Son olarak Ürdün Tenis Federasyonu'na bağlı 10 sporcu ve 2 antrenör, 2 haftalık kamp için Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'ne geldi. Burada 2 haftalık kampa giren tenisçiler ardından ülkelerine dönüp çalışmalarına devam edecek.

"TENİS POTANSİYELİMİZ ÇOK YÜKSEK"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin, "Her yıl Ürdünlü misafirlerimiz Adana'mızı tercih ediyorlar. Bu sene 3.sünü düzenlediğimiz kamp programımızda 10 sporcu, 2 antrenör var. Ürdünlülerin bizi tercih etmesindeki en büyük önem ise Asya'yı Avrupa'ya bağlayan coğrafi konumumuz. Tenis potansiyelimiz çok yüksek. Ayrıca uluslararası tenis akademimizin de yabancı ülkelerin bizleri tercih etmesinde çok büyük bir önemi var" ifadelerini kullandı.

"KAMP SAYISINI ARTTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adana'nın tenis potansiyelinin her geçen gün yükseldiğine de vurgu yapan Keskin, "Davis Cup oyuncuları Yankı Erel ve Ergi Kırkın da artık Adana'da Türk tenisinin gelişimi için çalışmalarını sürdürecek. Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimizle bir kampımız daha olacak. Kamp sayısını arttırmaya devam edeceğiz" dedi.

"İMKANLAR ADANA'DA ÇOK İYİ"

Yabancı ülkelerden Adana'ya gelen tenisçilerin hem ekonomik şartlar hem de imkanlar için tercih ettiğine vurgu yapan Başkan Keskin, "İmkanlar Adana'da çok iyi. 10 sert zemin, 6 toprak kort ve yarı olimpik yüzme havuzu, healt center ve fitness salonlarıyla kusursuz bir hizmet veriyoruz. Bunun sayısını arttırmak için çalışmalarımız sürüyor. Tenis sporu maalesef ülkemizde futbol, basketbol gibi bilinir değil. Ancak geçtiğimiz haftalarda Zeynep Sönmez'in başarısı herkesi ayağa kaldırdı. Bizler milliyetçi insanlarız. Tenis için daha ne kadar fazla başarı alırsak bilinirlik o kadar artacaktır" şeklinde konuştu.

Ürdünlü milli tenisçi Rayan Kawar (12), "1 haftadır buradayım ve buradaki atmosfer çok güzel" dedi.

Omar İstanbuli (13) ise Adana'daki tesisi çok beğendiğini, Ürdün'e göre Adana'nın çok iyi olduğunu söyledi.