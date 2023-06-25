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Spor

97. Gazi Koşusu'nda kazanan ''Urfa Aslanı'' oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 97'ncisini Selim Kaya'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkan kazandı.

AA25 Haziran 2023 Pazar 18:42 - Güncelleme:
97. Gazi Koşusu'nda kazanan ''Urfa Aslanı'' oldu
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Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 22 safkan katıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Mehmet Kaya'nın bindiği "Urfa Aslanı" isimli safkan 2.30.35'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Mehmet Kaya, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu.

Yarışta ikinciliği 2.30.61'lik derecesiyle Ayhan Kurşun'un bindiği ve Mehmet Emin Ekenler'in sahibi olduğu "Qualizto" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.31.14'lük derecesiyle Fedai Kahraman'ın sahibi olduğu ve Vedat Abiş'in bindiği "Chaika" adlı safkan geldi.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.

KAZANAN ATIN SAHİBİNE BÜYÜK ÖDÜL

Gazi Koşusu'nu birinci bitiren Urfa Aslanı, sahibine büyük miktarda bir para ödülü kazandırdı.

Urfa Aslanı'nın sahibi Selim Kaya, 5 milyon liralık birincilik ödülünün yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primiyle toplamda 9 milyon 285 bin 500 lira ödülün sahibi oldu.

Koşuda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye verildi.

  • Gazi Koşusu
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