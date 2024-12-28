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Spor

Uruguay basını duyurdu! İşte Lucas Torreira'nın yeni adresi

Uruguay basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira için ülkesi ekiplerinden Montevideo City Torque devreye girdi. Habere göre; Uruguay ekibi kısa süre içerisinde teklifini yapacak.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
Uruguay basını duyurdu! İşte Lucas Torreira'nın yeni adresi
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Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Lucas Torreira için flaş bir transfer iddiası geldi.

Uruguay basınında yer alan habere göre; Uruguay'ın Montevideo City Torque kulübü, Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.

KISA SÜRE İÇİNDE TEKLİF YAPACAKLAR

City Football Group'a bağlı olan ve Uruguay 2. Lig'in mücadele eden Montevideo'nun 28 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapını çalacağı belirtildi.

Uruguay ekibinin, Galatasaray'a yakın zamanda kiralama teklifi yapabileceği belirtilirken, bu transferin zor olduğunun da altı çizildi.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Torreira'yı takımın önemli bir parçası olarak gören Galatasaray, reddedemeyecekleri bir teklif gelmediği sürece başarılı oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Torreira, 2022 yılında 6 milyon euroya Arsenal'den transfer edilmişti. Sarı kırmıı-zılı takımda 105 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, 2 gol ve 9 asist yaptı.

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