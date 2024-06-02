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Spor

Uruguay basını isyan etti! Fernando Muslera kriz çıkarttı

Uruguay basını deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın Milli Takım'da yer almamasına isyan etti. Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan başarılı kalecinin Uruguay Milli Takımı'na döndürülememesi tepki çekti. İşte detaylar...

Akşam2 Haziran 2024 Pazar 09:26 - Güncelleme:
Uruguay basını isyan etti! Fernando Muslera kriz çıkarttı
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Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın başı yıldızlar yüzünden dertte. Perşembe günü deplasmanda Meksika ile hazırlık maçı yapıp, ardından 24 Haziran'da Panama ile Copa America mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Uruguay'da, Edinson Cavani ve Fernando Muslera kadroda yer almıyor. Muslera daha önce Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklasa da Uruguay basını tecrübeli file bekçisini milli takım için ikna edemeyen yetkililere yüklendi.

Uruguay'ın saygın gazetelerinden Montevideo'nun tecrübeli yazarı Daniel Castro, "Bu çılgınlığı hiç sevmedim. Teknik direktöre en iyi seçimi yapması için para ödüyorlar. Bunun için yıldız oyuncularla daha iyi ve saygılı iletişim kurabilirdi. Uruguay'ın iyiliği için bunu yapmalıydı" dedi. Bir başka gazeteci Sergio Gorzy ise, "Beni kötü bir öksürük tuttu. İlk önce Vecino, sonra Cavani'yi şimdi de Türkiye'nin şampiyonu Fernando Muslera'yı milli takımdan emekli etmek. Neler oluyor?" diye sordu.

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