İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uruguay Futbol Federasyonu faaliyetlerini durdurdu! 400 kişiyi işten çıkardı!
Spor

Uruguay Futbol Federasyonu faaliyetlerini durdurdu! 400 kişiyi işten çıkardı!

Uruguay Futbol Federasyonu, dünya çapında sporu tamamen durduran pandemi sebebiyle, teknik direktör Oscar Tabarez dahil 400 kişiyi işten çıkardığını ve faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

28 Mart 2020 Cumartesi 19:30 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 19:44
ABONE OL

Uruguay Futbol Federasyonu, dünyayı sarsan pandemi nedeniyle aralarında teknik direktör Oscar Tabarez'in de olduğu 400 kişiyi çıkararak faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

"GELECEĞİ KORUMAK İÇİN..."

Uruguay Futbol Federasyonu resmi açıklamasında; "Şu anda içinde bulundğumuz sağlık krizi nedeniyle faaliyetlerimiz durdurulmuştur. Kurumumuzun gelecekteki işleyişini korumak için bir dizi zorlu karar almak zorunda kaldık." yazdı.

2006 yılından beri, Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'nü üstlenen Oscar Tabarez de karardan nasibini aldı. Tabarez, Uruguay'ı DÜnya Kupası'nda yarı finale taşımış ve Copa America'da zafere ulaştırmıştı.

Kararın gerekçesi olarak, tüm çalışanların işsizlik sigortasından faydalanabilmesi olduğu açıklandı. Uruguay Futbol Federasyonu bu doğrultuda tüm dış kategorilerdeki sözleşmeleri askıya aldığını, sadece kurumun temel ihtiyaçları çerçevesinde temel hizmetlerin süreceğini açıkladı.

Uruguay medyasına göre bu karar 400'e yakın kişiyi etkiliyor.

Uruguay'da futbol 13 Mart tarihinde bir sonraki karara kadar askıya alınmıştı. Ülkedeki son açıklamalara göre 274 kişi koronavirüs hastalığına yakalandı.

(sporx)

Jandarmadan kaçan zanlıların arabası akarsuya düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde
Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Türkiye'ye destek olmak istiyorlar
Türkiye'ye destek olmak istiyorlar

Türkiye'ye destek olmak istiyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.