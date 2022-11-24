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Spor

Uruguay - Güney Kore | CANLI

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında, Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez'i kadrosunda bulunduran Uruguay, Güney Kore karşı karşıya geliyor.

24 Kasım 2022 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
Uruguay - Güney Kore | CANLI
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu'nda heyecan Uruguay - Güney Kore maçıyla devam ediyor. Uruguay'ın kadrosunda bulunan Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Education City Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetiyor.

Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor...

URUGUAY: 0 - GÜNEY KORE: 0

İlk 11'ler şöyle:

Uruguay: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Vecino, Valverde, Bentancur, Pellistri, Suarez, Darwin.

Güney Kore: Seung-Gyu, In-Beom, Ui-Jo, Woo-Young, Jin-Su, Min-Jae, Moon-Hwan, Young-Gwon, Jae-Sung, Sang-Ho, Heung-Min

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