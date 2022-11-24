Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu'nda heyecan Uruguay - Güney Kore maçıyla devam ediyor. Uruguay'ın kadrosunda bulunan Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez müsabakaya yedek kulübesinde başlıyor. Education City Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetiyor.

Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor...

URUGUAY: 0 - GÜNEY KORE: 0

İlk 11'ler şöyle:

Uruguay: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Vecino, Valverde, Bentancur, Pellistri, Suarez, Darwin.

Güney Kore: Seung-Gyu, In-Beom, Ui-Jo, Woo-Young, Jin-Su, Min-Jae, Moon-Hwan, Young-Gwon, Jae-Sung, Sang-Ho, Heung-Min