Uruguay Milli Takımı'nda kriz: Bielsa çileden çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında İspanya'ya elenerek turnuvaya veda eden Uruguay'da moraller çöktü.

Karşılaşmada yaptığı kritik hata sonrası gole engel olamayan Fernando Muslera'nın oyundan çıkmak istediğini açıklayan Teknik Direktör Marcelo Bielsa, maçın ardından sert ifadeler kullandı.

"MUSLERA OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ"

Karşılaşmanın 42. dakikasında İspanya'nın geliştirdiği atakta Marcos Llorente'nin sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topu Alejandro Baena kontrol etti. Yıldız futbolcunun penaltı noktası gerisinden çıkardığı şutta, üzerine gelen topu kontrol etmek isteyen Fernando Muslera büyük bir hata yaptı. Tecrübeli kalecinin avuçlarından kayan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve İspanya öne geçti.

Maçın ardından konuşan Marcelo Bielsa, bu golün ardından Muslera'nın büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Muslera, yediği gol nedeniyle kendisi oyundan çıkmak istedi." ifadelerini kullandı.

Muslera ise maç sonunda, "Hiç bu kadar acı çekmemiştim. Dünya Kupası'nı hiç iyi geçiremedim. Çok üzgünüm. Tüm Uruguay halkından özür diliyorum. Elbette bu özür yeterli değil. Ancak bu sporun doğası da böyle. Kalecilik de böyle. Bazen size çok şey verir, bazen sizden çok şey alır." diye konuştu.

BİELSA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Uruguay'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Marcelo Bielsa, röportaj sırasında sinirlerine hakim olamadı ve "E hadi artık!" diyerek tepkisini gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Copa America üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakmamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım."