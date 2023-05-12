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Spor

Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa dönemi başlıyor!

Uruguay Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamaya göre; takımın başına 2026 yılına kadar Marcelo Bielsa getirildi.

12 Mayıs 2023 Cuma 20:02 - Güncelleme:
Uruguay milli takımında Marcelo Bielsa dönemi başlıyor!
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Uruguay Milli Takımı için yeni teknik direktör açıklaması geldi.

Uruguay Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Jorge Casales, takımın başına 2026 yılına kadar Marcelo Bielsa'nın getirileceğini açıkladı.

Casales anlaşmayla ilgili, "Eksik olan tek şey imza. Bize bir maçın 90 dakikasının ötesine geçen bir miras bırakacağını bildiğimiz birini getiriyoruz." dedi. 67 yaşındaki teknik adamın kısa süre içinde Uruguay'a gidip resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

1998'den 2004'e kadar Arjantin'i çalıştıran Bielsa, 2007 ve 2011 yıllarında da Şili'de teknik direktörlük yaptı.

Arjantinli hoca kulüp olarak da Espanyol, Athletic Bilbao, marsilya ve Lille çalıştırdı. Son olarak Leeds'te görev yapan deneyimli teknik adam 2022'den beri boşta.

Uruguay'da Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Diego Alonso ile yollar ayrılmıştı.

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