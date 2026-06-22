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Spor

Uruguay-Yeşil Burun Adaları maçından gol sesi çıkmadı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda yer alan Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez turnuvada yer alan Yeşil Burun Adaları, bu maçtan puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
Uruguay-Yeşil Burun Adaları maçından gol sesi çıkmadı
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı.

Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü de Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'a karşı attı.

H Grubu'nda bugün oynanan maçların ardından İspanya 4 puanla liderlik koltuğunda otururken, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın 2'şer, Suudi Arabistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Gruptaki son maçlarda Uruguay ile İspanya, Yeşil Burun Adaları ile de Suudi Arabistan karşılaşacak.

Stat: Miami

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (Norveç)

Uruguay: Muslera, Varela, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte (Dk. 70 Cruz), Bentancur, Canobbio, Araujo (Dk. 82 Araujo), Valverde, Vinas (Dk. 70 Nunez)

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Pina (Dk. 71 Laros Duarte), Arcanjo (Dk. 46 Deroy Duarte), Mendes, Monteiro (Dk. 80 Semedo), Rodrigues (Dk. 59 Varela), Tavares (Dk. 59 Costa)

Goller: Dk. 21 Pina, Dk. 61 Varela (Yeşil Burun Adaları), Dk. 44 Araujo, Dk. 45+6 Canobbio (Uruguay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Cabral, Dk. 90+3 Borges (Yeşil Burun Adaları), Dk. 20 Bentancur, Dk. 58 Olivera (Uruguay)

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