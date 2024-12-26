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Spor

Uruguay'a geri mi dönüyor! Fernando Muslera için sürpriz iddia

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ülkesi Uruguay'a döneceği iddia edilen deneyimli kalecinin yeni takımının Penarol olacağı belirtildi. İşte detaylar...

26 Aralık 2024 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Uruguay'a geri mi dönüyor! Fernando Muslera için sürpriz iddia
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği merak konusuydu. Uruguaylı eldivenin akıbetine ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Carve Deportiva'da yer alan habere göre, Fernando Muslera sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayıracak.

38 yaşındaki eldivenin sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Uruguay'a döneceği iddia edildi.

Muslera'nın yeni takımının ise Uruguay ekibi Penarol olacağı belirtildi.

GALATASARAY KARİYERİ

Tecrübeli eldiven 2011'de kapısından girdiği Galatasaray Kulübü'nde 530 maça çıktı. Muslera bu karşılaşmalarda 570 kez gole engel olamadı. Sarı-kırmızılıların kaptanı 187 kez ise kalesini gole kapattı. Muslera'nın ayrıca Galatasaray formasıyla 1 golü bulunuyor.

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