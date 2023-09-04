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Spor

Uruguay'dan Lucas Torreira kararı

Uruguay Milli Takımı'nın, Dünya Kupası Elemeleri için açıkladığı kadroda Lucas Torreira'ya yer vermedi.

4 Eylül 2023 Pazartesi 18:52 - Güncelleme:
Uruguay'dan Lucas Torreira kararı
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Uruguay Milli Takımı'nın, Dünya Kupası elemeleri için açıklanan kadroda Lucas Torreira kendisine yer bulamadı.

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Lucas Torreira'yı milli takım kadrosuna çağırmadı.

3 ÖNEMLİ İSİM ALINMADI

Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı ilk iki maçın kadrosu açıklandı.

Lucas Torreira'nın yanı sıra tecrübeli futbolcular Luis Suarez ve Edinson Cavani de kadroda yer almadı. Trabzonspor'un, Cadiz'e kiraladığı Maxi Gomez ise kadroda kendisine yer buldu.

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