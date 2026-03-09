Uruguay'dan Lucas Torreira'ya kötü haber

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, bir kez daha Uruguay Milli Takımı'nın dışında kaldı.

TORREIRA'DAN AÇIKLAMA

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada milli takıma geri dönmek istediğini açıklamıştı.

Torreira, "Milli takıma çağrılmak beni çok heyecanlandırıyor. Pes etmiyorum ve Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Umudumu asla kaybetmiyorum. Bielsa ile hiçbir zaman bir sorunum olmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçtan sonra sosyal medyada paylaştığım gönderiyle onu kırdıysam özür dilerim. Kötü niyetli biri değilim. Her zaman milli takımda olmak istiyorum." demişti.

TORREIRA YOK

Torreira'nın milli takım talebi karşılık bulmadı. Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, İngiltere ve Cezayir ile oynanacak hazırlık maçları için 35 kişilik geniş bir aday kadro açıkladı. Torreira, bu listede yer almadı.

Öte yandan Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fernando Muslera, Uruguay'ın kadrosunda yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 36 maçta süre bulan Lucas Torreira, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.