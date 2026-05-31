İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uruguay'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Spor

Uruguay'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 26 kişilik kadrosu belli oldu.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 17:39 - Güncelleme:
Uruguay'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı
ABONE OL

Uruguay Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Uruguay Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 39 yaşındaki eski Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın da yer aldığı Uruguay'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele

Defans: Guillermo Varela, Ronald Araujo, Sebastian Caceres, Jose Maria Gimenez, Santiago Bueno, Matias Olivera, Matias Vina, Joaquin Piquerez

Orta saha: Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Emiliano Martinez, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Nicolas De la Cruz, Agustin Canobbio, Brian Rodriguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo

Forvet: Rodrigo Aguirre, Darwin Nunez, Federico Vinas

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uruguay, turnuvada H Grubu'nda Suudi Arabistan, İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.