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Spor

U.S Gilloise, Braga engelini 2 golle geçti

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Braga'yı konuk eden Belçika ekibi U.S Gilloise, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 01:08 - Güncelleme:
U.S Gilloise, Braga engelini 2 golle geçti
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında U.S Gilloise, Braga'yı konuk etti.

Kral Baudouin Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü, Braga'dan Amine El Ouazzani 16. dakikada kaydetti. U.S Gilloise'nin golleri ise 50 ve 74. dakikalarda Franjo Ivanovic'ten geldi.

Braga'da Carvalho 79. dakikada, U.S Gilloise'de ise Koki Machida 82. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte U.S Gilloise, 11 puana ulaştı ve 15. sıraya yerleşti. Braga ise 7 puanla 27. sırada konumlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftasında U.S Gilloise, Rangers'a konuk olacak. Braga ise Lazio'yu konuk edecek.

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