İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2022 Çarşamba / 23 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3394
  • EURO
    18,3676
  • ALTIN
    1024.49
  • BIST100
    2574.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uşakspor'da Ümit Karan ile yolların ayrıldığı açıklandı
Spor

Uşakspor'da Ümit Karan ile yolların ayrıldığı açıklandı

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da geçtiğimiz dönem ortasında göreve başlayan teknik direktör Ümit Karan ile yollar ayrıldı.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Uşakspor'da Teknik Direktör Ümit Karan ile yolların ayrıldığı sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Uşakspor'da geçtiğimiz dönem ortasında göreve başlayan Teknik Direktör Ümit Karan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, "Ümit Karan ile yollarımız ayrıldı! Teknik direktörümüz Ümit Karan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Görevde olduğu süre içerisinde genç oyuncularımıza verdiği önem ve forma şansı ile ön plana çıkan Sayın Ümit Karan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.