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Spor

Üst sıraları hedefleyen Göztepe, son sıralardaki takımlarla karşılaşacak

Göztepe, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde ligin son sırasındaki Adana Demirspor'la, 16. haftada ise 18. sırada bulunan Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

IHA4 Aralık 2024 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
Üst sıraları hedefleyen Göztepe, son sıralardaki takımlarla karşılaşacak
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon ilk 14 hafta itibarıyla sergilediği performansla üst sıraları zorlamaya devam ediyor. İzmir ekibi, 13 maçta topladığı 21 puanla 6. sırada yer alıyor. Arka arkaya iki hafta ligin dibindeki takımlarla karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, 15. hafta mücadelesinde ligin son sırasındaki Adana Demirspor'la Gürsel Aksel'de karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada hata yapmamayı hedefleyen Göztepe, bir sonraki hafta 18. sırada bulunan Hatayspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Göztepe, bu karşılaşmalardan galibiyetle geçerek kendisini ilk 4 sıranın içerisine atmayı hedefliyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un da bu süreçte kesinlikle hata istemediği ifade edildi.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Göztepe, 7 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamayla karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığı duyuruldu.

Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 2 bin 500 TL

2. Kategori: 2 bin TL

3. Kategori: 1000 TL

4. Kategori: 700 TL

5. Kategori: 350 TL

6. Kategori: 350 TL

Misafir: 350 TL

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