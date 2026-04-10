Üst sıraları ilgilendiren maç: Çorum FK, Pendik deplasmanında

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Atko Grup Pendikspor'a konuk olacak.
İstanbul Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Yusuf Erdoğan, Pendikspor maçında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Çorum FK, 2-0 kazanmıştı.
Ligde 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, puan cetvelinde 63 puanla 4'üncü, 57 puan toplayan Pendikspor ise 6'ncı sırada yer alıyor.