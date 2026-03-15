16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
  • Üst üste 10. galibiyet! Fenerbahçe Beko seriyi sürdürüyor
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Büyükçekmece Basketbol engelini aştı.

AA15 Mart 2026 Pazar 15:40 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-85 yendi.

Lider sarı-lacivertli takım üst üste 10'uncu, toplamda ise 20'nci galibiyetini aldı. Son sıradaki Büyükçekmece Basketbol da 19'uncu yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van der Vuurst 8, Pipes 12, Muhaymin Mustafa 7, Gavrilovic 13, Bruinsma 5, Lecque 20, Pusica, Metin Türen, Can Kaan Turgut 4, Bandaogo 10, Doğan Şenli 6

Fenerbahçe Beko: Zagars 11, Boston 6, Tarık Biberovic 11, Jantunen 5, Silva 10, Bacot 12, James Metecan Birsen 2, Wilbekin, Horton-Tucker 9, Melih Mahmutoğlu 12, De Colo 13, Onuralp Bitim

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-42

3. Periyot: 66-64

