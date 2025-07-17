Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Beşiktaş, Petrzalka takımıyla karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Beşiktaş'ın tek golünü Ernest Muçi kaydetti. Petrzalka'ya galibiyeti getiren goller ise David Bordac ve Patrik Danek'ten geldi.

HAZIRLIK MAÇLARI SÜRÜYOR

Beşiktaş, oynadığı ilk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, üçüncü hazırlık karşılaşmasında, 16 Temmuz'da Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaştı ve 3-2 mağlup oldu.