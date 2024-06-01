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  • Üst üste 2 yıl şampiyon yapmıştı! Okan Buruk'un Galatasaray'daki sözleşmesi sona erdi
Spor

Üst üste 2 yıl şampiyon yapmıştı! Okan Buruk'un Galatasaray'daki sözleşmesi sona erdi

Okan Buruk ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray ile ligde üst üste 2 kez şampiyon olan Okan Buruk'un sözleşmesi sona erdi. İşte detaylar...

1 Haziran 2024 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
Üst üste 2 yıl şampiyon yapmıştı! Okan Buruk'un Galatasaray'daki sözleşmesi sona erdi
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Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda henüz yeni sözleşme imzalamayan başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un sözleşmesi bitti.

GALATASARAY'I 2 KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON YAPTI

2022-23 sezonunda ve geçtiğimiz sezonda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılarda bu başarının mimarlarından biri de teknik direktör Okan Buruk oldu. Başarılı çalıştırıcı, rekor üstüne rekor kırarken takımını da bu sezon 102 puanla şampiyonluğa ulaştırdı.

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Okan Buruk için Galatasaray'da yeni sözleşme iddiaları ortaya atılırken yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan bilgilere göre; Okan Buruk'un sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erdi.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Bu sezon Galatasaray'ın başında 56 resmi maça çıkan Okan Buruk, bu karşılaşmalardan 43 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 2.41 puan ortalaması yakaladı.

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