İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9257
  • EURO
    42,7037
  • ALTIN
    3867.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Üst üste 3. galibiyet! Fatih Terim'in takımı seriye bağladı
Spor

Üst üste 3. galibiyet! Fatih Terim'in takımı seriye bağladı

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 27. haftasında karşılaştığı Al Kholood'u 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Haber Merkezi10 Nisan 2025 Perşembe 21:19 - Güncelleme:
Üst üste 3. galibiyet! Fatih Terim'in takımı seriye bağladı
ABONE OL

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 27. haftasında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, sahasında Al Kholood ile karşı karşıya geldi. Al Shabab, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cristian Guanca ve 45. dakikada Abderazak Hamdallah attı.

PENALTI TARTIŞMASI

Al Shabab'ta kazanılan penaltıda kimin kullanacağına dair Hamdallah ile Yannick Carrasco arasında tartışma yaşandı. Fatih Terim'in de uyarılarının ardından penaltıyı Hamdallah kullandı ve fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Al Shabab, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Al Shabab, ligde 49 puana yükseldi. Al Kholood, 31 puanda kaldı.

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında bu kez Akhdoud'u konuk edecek. Al Kholood, evinde Damac FC ile karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.