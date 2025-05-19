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Spor

Üst üste 3. kez ipi göğüsledi! Süper Lig şampiyonu Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 3. kez Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

AKŞAM19 Mayıs 2025 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
Üst üste 3. kez ipi göğüsledi! Süper Lig şampiyonu Galatasaray
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Golünü selfie yaparak kutlayan Barış Alper Yılmaz, sarı kart gördü.

Victor Osimhen, bir sezonda en çok gol atma rekorunu geliştirdi (36).

21. yüzyılda üst üste üç kez Süper Lig'i kazanan tek takım G.Saray...

MUSLERA'NIN REKOR GECESİ

Galatasaray'da 19. kupasını kaldırarak rekor kıran Muslera, penaltı golüyle de tarihi bir akşam yaşadı.

2011-12 sezonu başında Lazio'dan Galatasaray'a gelen Fernando Muslera, dün efsanesi olduğu kulüpte toplamda 19. kupasını kaldırdı. Geçtiğimiz Çarşamba günü Türkiye Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olan Bülent Korkmaz'ı yakalayan Uruguaylı kaleci, artık bu rekorun tek sahibi. Öte yandan tribünler son anlarda kazanılan penaltının ardından Nando'nun adını bağırmaya başladı. Bu istek sonrası topun başına geçen deneyimli kaleci, golü atarak şampiyonluk maçında skoru belirledi. 38 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinde 2 gol atan ilk kaleci olarak rekor kırdı. Muslera, 8 Nisan 2012'de 4-0 kazanılan Manisaspor mücadelesinde de penaltıdan gol atmıştı.

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