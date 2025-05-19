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MUSLERA'NIN REKOR GECESİ

Galatasaray'da 19. kupasını kaldırarak rekor kıran Muslera, penaltı golüyle de tarihi bir akşam yaşadı.

2011-12 sezonu başında Lazio'dan Galatasaray'a gelen Fernando Muslera, dün efsanesi olduğu kulüpte toplamda 19. kupasını kaldırdı. Geçtiğimiz Çarşamba günü Türkiye Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olan Bülent Korkmaz'ı yakalayan Uruguaylı kaleci, artık bu rekorun tek sahibi. Öte yandan tribünler son anlarda kazanılan penaltının ardından Nando'nun adını bağırmaya başladı. Bu istek sonrası topun başına geçen deneyimli kaleci, golü atarak şampiyonluk maçında skoru belirledi. 38 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihinde 2 gol atan ilk kaleci olarak rekor kırdı. Muslera, 8 Nisan 2012'de 4-0 kazanılan Manisaspor mücadelesinde de penaltıdan gol atmıştı.