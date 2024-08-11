2024 Paris Olimpiyatları'nda Taha Akgül, kariyerini bronz madalya kazanarak noktaladı. Milli güreşçi, 125 kilo serbest stil bronz madalya mücadelesinde Kırgizistanlı rakibi Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başında aldığı sayılarla 7-0 öne geçen Akgül, geri kalan sürede zorlanmadan galip geldi. 2016'da altın, 2020'de bronz madalya kazanan başarılı güreşçi, Olimpiyatlar'da üst üste 3. kez madalya sevinci yaşadı. 3 kez dünya, 11 kez ise avrupa şamiyonu olan Akgül, aldığı galibiyetin ardından minderin üstünde ayakkabılarını çıkartarak kariyerini noktaladığını gösterdi.

Taha Akgül, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Bizim için önemli ve duygusal bir gün. Artık kariyerimizi burada noktaladık. Gönül isterdi ki altın madalya olsun. Yarı finalde tüm güreşseverler izlediler. Hakem kararlarıyla mağlup oldum. Minderin ortasında kimseye puan vermedim. Pasivitelerle maç kaybettim. Olimpiyat şampiyonluğum gitti. Çok iyi hazırlanmıştım. Hedefim altın madalyaydı. Ben bu vatanın bir evladıyım. Bu vatanın bir hizmetkarıyım. Hizmet etmeye devam edeceğim inşallah."