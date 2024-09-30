İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2024 Pazartesi / 26 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1782
  • EURO
    38,2593
  • ALTIN
    2913.94
  • BIST100
    9690.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Üst üste 4. kez kupayı müzesine götürdü! 1 sayı farkla şampiyon Anadolu Efes
Spor

Üst üste 4. kez kupayı müzesine götürdü! 1 sayı farkla şampiyon Anadolu Efes

Basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes 1 sayı farkla rakibi Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup etti. Bu skorla Anadolu Efes kupayı üst üste 4. kez toplamda ise 14'üncü kez müzesine götürdü. İşte detaylar...

Akşam30 Eylül 2024 Pazartesi 09:08 - Güncelleme:
Üst üste 4. kez kupayı müzesine götürdü! 1 sayı farkla şampiyon Anadolu Efes
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının ilk çeyreğinde dengeyi bozan taraf Anadolu Efes oldu. Oturu ve Nwora'nın sayılarıyla ilk çeyreği 20-24'lük skorla Fenerbahçe Beko'nun önünde kapatan Anadolu Efes, soyunma odasına ise 43- 39 geride gitti.

İlk yarıda Fenerbahçe'de Nigel Hayes 12; Anadolu Efes'te Oturu 11 sayıyla en skorer isimler oldu. İkinci yarıya da ilk çeyrekte olduğu gibi Fenerbahçe'nin bir adım önünde başlayan Anadolu Efes, son çeyreğe 64-57 üstünlükle gitti. Son periyodu nefes kesen maçta faul hakkını erken doldursa da 'daha az hata yapan taraf olan' A.Efes, üst üste 4; toplamda 14'üncü kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren takım oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.