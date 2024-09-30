Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının ilk çeyreğinde dengeyi bozan taraf Anadolu Efes oldu. Oturu ve Nwora'nın sayılarıyla ilk çeyreği 20-24'lük skorla Fenerbahçe Beko'nun önünde kapatan Anadolu Efes, soyunma odasına ise 43- 39 geride gitti.

İlk yarıda Fenerbahçe'de Nigel Hayes 12; Anadolu Efes'te Oturu 11 sayıyla en skorer isimler oldu. İkinci yarıya da ilk çeyrekte olduğu gibi Fenerbahçe'nin bir adım önünde başlayan Anadolu Efes, son çeyreğe 64-57 üstünlükle gitti. Son periyodu nefes kesen maçta faul hakkını erken doldursa da 'daha az hata yapan taraf olan' A.Efes, üst üste 4; toplamda 14'üncü kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren takım oldu.