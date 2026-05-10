Samsun deplasmanında şok yaşayan Aslan, Antalya karşısında topa hükmetti ama kilidi açmakta zorlandı. Sarı-Kırmızılı takımın ilk yarıda yaşadığı panik havası tribünlere de sirayet etti, klasik Rams Park atmosferinin dışında bir hava vardı. Deplasman ekibi topu tamamen bıraktı fakat topu ele geçirdiği anda panik yapmadı. 45'te çıktıkları ilk atakta Soner Dikmen bir forvet gibi avladı. İlk yarı Aslan adına 1-2 pozisyon dışında hiç iyi geçmedi. Okan Buruk; Lang ve Lemina'yı oyuna sürerek dinamizmi yükseltti. Lemina merkezde İlkay'a göre daha sertti ve takımın ileri çıkmasını sağladı. Kulübeden gelen Lang'ın kestiği ortada Barış topu içeri çevirdi ve Lemina skoru eşitledi. Buruk hamlelerinden sonuç alsa da Soner'in frikiği şok etti. 66'da Osimhen'in penaltısıyla Cim-Bom hayata döndü. Maskeli yıldız pes etmedi ve 88'de şampiyonluk golünü attı. Yerine giren stoper Kaan Ayhan da, "Şimdi rahatça kutlayalım" dedi!

BAŞKAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla G.Saray'ı tebrik etti. Başkan şu ifadeleri kullandı: "Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum."

ASLAN KRAL

Antalya karşısında biri penaltıdan 2 gol atan Osimhen, ligdeki gol sayısını 15'e, toplamda ise bu sezon 22'ye (15 lig, 7 Şampiyonlar Ligi) çıkardı. Fenerbahçe maçında penaltı atışını Barış'a attıran Osimhen'e bu kez Barış jest yaptı, penaltıyı ona bıraktı. Nijeryalı yıldız maçtan sonra "Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz" diye konuştu.

AĞLATAN VEDA

Icardi dün ikinci yarıda Antalya karşısında son kez Rams Park'ta forma giydi. Sezon sonu Sarı-Kırmızılı takımla yollarını ayıracak olan Icardi için maç sonu duygusal anlar yaşandı. Tribünlerde çalan "Aşkın Olayım" şarkısına taraftarlar da eşlik etti. Bu anlarda Icardi'nin duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Taraftarlar da uzun süre Icardi lehine tezahüratta bulunarak destek verdi. Icardi de tribünlere gidip bu sevgiye karşılık verdi, teşekkür etti.