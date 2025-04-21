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  • Üst üste 7. kez şampiyon! Kupanın sahibi Fenerbahçe Opet
Spor

Üst üste 7. kez şampiyon! Kupanın sahibi Fenerbahçe Opet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-78 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertli ekip üst üste 7. kez zafere ulaşan taraf oldu.

AKŞAM21 Nisan 2025 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Üst üste 7. kez şampiyon! Kupanın sahibi Fenerbahçe Opet
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Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i, Emma Meesseman'ın son saniyelerde attığı basketle 79- 78 mağlup etti. Seride durumu 3-0'a getiren Sarı-Lacivertliler 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe Beko, üst üste 7. kez bu başarıyı yaşadı.

Şampiyonluğu getiren sayıyı atan ve karşılaşmayı 10 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle bitiren Emma Meesseman, finallerin 'en değerli oyuncu'su ödülüne layık görüldü. Belçikalı yıldız, "Bu ödülü, bu şampiyonluğu hak ettik. Takım olarak iyi performans gösterdik" ifadelerini kullandı. İliana Rupert'in 22 sayısı galibiyete yetmedi. Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez ise, "İnanılmaz hissediyorum. Oyuncularıma, taraftarımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" dedi. Mersin'de Rupert'in 22 sayısı galibiyete yetmedi.

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