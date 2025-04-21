Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i, Emma Meesseman'ın son saniyelerde attığı basketle 79- 78 mağlup etti. Seride durumu 3-0'a getiren Sarı-Lacivertliler 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe Beko, üst üste 7. kez bu başarıyı yaşadı.

Şampiyonluğu getiren sayıyı atan ve karşılaşmayı 10 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle bitiren Emma Meesseman, finallerin 'en değerli oyuncu'su ödülüne layık görüldü. Belçikalı yıldız, "Bu ödülü, bu şampiyonluğu hak ettik. Takım olarak iyi performans gösterdik" ifadelerini kullandı. İliana Rupert'in 22 sayısı galibiyete yetmedi. Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez ise, "İnanılmaz hissediyorum. Oyuncularıma, taraftarımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" dedi. Mersin'de Rupert'in 22 sayısı galibiyete yetmedi.