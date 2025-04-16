UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-0 kazanan Arsenal, rövanş karşılaşmasında Real Madrid'in konuğu oluyor. Maçta üst üste yaşanan pozisyonlar dikkat çekti.
Maçın 2. dakikasında Kylian Mbappe'nin golü VAR incelemesi ardından iptal edildi.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Arsenal penaltı kazandı. Topun başına geçen Bukayo Saka, Arsenal'in VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyı panenka atmak isterken değerlendiremedi.
Maçta 25. dakikada bu kez ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ancak Real Madrid'in kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.