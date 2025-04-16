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Spor

Üst üste kararlar! Gecenin maçında ortalık karıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Arsenal eşleşmesine hakem kararları damga vurdu. Maçta üst üste yaşanan pozisyonlar dikkat çekti. İşte detaylar...

Haber Merkezi16 Nisan 2025 Çarşamba 22:46 - Güncelleme:
Üst üste kararlar! Gecenin maçında ortalık karıştı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-0 kazanan Arsenal, rövanş karşılaşmasında Real Madrid'in konuğu oluyor. Maçta üst üste yaşanan pozisyonlar dikkat çekti.

REAL'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Maçın 2. dakikasında Kylian Mbappe'nin golü VAR incelemesi ardından iptal edildi.

HAKEM PENALTI VERDİ, ARSENAL KAÇIRDI

Karşılaşmanın 13. dakikasında Arsenal penaltı kazandı. Topun başına geçen Bukayo Saka, Arsenal'in VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyı panenka atmak isterken değerlendiremedi.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

Maçta 25. dakikada bu kez ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ancak Real Madrid'in kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

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