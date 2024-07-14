İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2024 Pazar / 8 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Üst üste ikinci zafer! Carlos Alcaraz, Djokovic'i devirdi
Spor

Üst üste ikinci zafer! Carlos Alcaraz, Djokovic'i devirdi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

14 Temmuz 2024 Pazar 18:50 - Güncelleme:
Üst üste ikinci zafer! Carlos Alcaraz, Djokovic'i devirdi
ABONE OL

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde 2 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 yenen 3 numaralı seribaşı İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

Başkent Londra'daki turnuvanın tek erkekler finalinde, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic ile son şampiyon Alcaraz karşılaştı.

İlk iki seti 6-2'lik skorlarla kazanan ve 2-0 öne geçen İspanyol tenisçi, üçüncü seti de 7-6 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve organizasyonda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada 2018'in ardından final maçları 3-0 sona ermemişti.

İki isim, geçen yıl da Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Alcaraz, korttan 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) galip ayrılmıştı.

Bu arada, Galler Prensesi Kate Middleton da karşılaşmayı takip etti.

  • Wimbledon
  • Carlos Alcaraz
  • Novak Djokovic

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.