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Spor

Utah Jazz, Batı Konferansı lideri Denver'ı mağlup etti

NBA takımlarından Utah Jazz, Batı Konferansı lideri Denver Nuggets'ı 118-114 mağlup etti.

AA9 Nisan 2023 Pazar 12:10 - Güncelleme:
Utah Jazz, Batı Konferansı lideri Denver'ı mağlup etti
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Utah Jazz, Batı Konferansı'nda lider Denver Nuggets'a karşı 118-114 kazandı.

Jazz'da Ochai Agbaji 28 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Utah'ta Luka Samanic 23 sayı, Kris Dunn ise 19 sayı, 14 asist ile oynadı.

Bu galibiyetle Jazz, dört maçlık mağlubiyet serisine son verirken, son 10 maçta ikinci kez kazanabildi.

Nuggets'ta Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla sezon rekorunu kırarken, Jamal Murray ise 20 sayıyla oynadı.

Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Denver Nuggets, son altı maçta beşinci kez kaybetti.

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