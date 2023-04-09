Utah Jazz, Batı Konferansı lideri Denver'ı mağlup etti

Utah Jazz, Batı Konferansı'nda lider Denver Nuggets'a karşı 118-114 kazandı.

Jazz'da Ochai Agbaji 28 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Utah'ta Luka Samanic 23 sayı, Kris Dunn ise 19 sayı, 14 asist ile oynadı.

Bu galibiyetle Jazz, dört maçlık mağlubiyet serisine son verirken, son 10 maçta ikinci kez kazanabildi.

Nuggets'ta Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla sezon rekorunu kırarken, Jamal Murray ise 20 sayıyla oynadı.

Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Denver Nuggets, son altı maçta beşinci kez kaybetti.