Utah Jazz, Luka Doncic'i yakından takip ediyor!

Utah Jazz ekibinin, Dallas Mavericks süperstari Luka Doncic'in takımla arasındaki durumunu yakından izlediği iddia edildi.

Jazz'in, bu yılki playoffların dışında kalmış olan Mavericks süperstarının mevcut durumunu izlemeye aldığı öne sürüldü.

The Athletic'ten meslektaşı Alex Schiffer ile Brooklyn Nets'in muhtemel yaz dönemi hamlelerini konuşan John Hollinger, Jazz'in Doncic'in Mavericks'teki durumuyla "oldukça yakından ilgilendiğini" belirtti.

Dallas'ın bu yaz döneminde, Doncic'in etrafına işine daha çok yarayacak türden oyuncular getirme temelli hamleler yapması bekleniyor.

Luka da buna benzer bir beklentide olduğunu takımın 2022-23 sezonunun son basın toplantısında dile getirmiş, ekipte kesinlikle değişiklikler yapılması gerektiğini söylemişti.