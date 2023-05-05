İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4969
  • EURO
    21,5127
  • ALTIN
    1260.93
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Utah Jazz, Luka Doncic'i yakından takip ediyor!
Spor

Utah Jazz, Luka Doncic'i yakından takip ediyor!

NBA takımalrından Utah Jazz, Dallas Mavericks'in Sloven yıldızı Luka Doncic'i yakın takibe aldı.

5 Mayıs 2023 Cuma 17:34 - Güncelleme:
Utah Jazz, Luka Doncic'i yakından takip ediyor!
ABONE OL

Utah Jazz ekibinin, Dallas Mavericks süperstari Luka Doncic'in takımla arasındaki durumunu yakından izlediği iddia edildi.

Jazz'in, bu yılki playoffların dışında kalmış olan Mavericks süperstarının mevcut durumunu izlemeye aldığı öne sürüldü.

The Athletic'ten meslektaşı Alex Schiffer ile Brooklyn Nets'in muhtemel yaz dönemi hamlelerini konuşan John Hollinger, Jazz'in Doncic'in Mavericks'teki durumuyla "oldukça yakından ilgilendiğini" belirtti.

Dallas'ın bu yaz döneminde, Doncic'in etrafına işine daha çok yarayacak türden oyuncular getirme temelli hamleler yapması bekleniyor.

Luka da buna benzer bir beklentide olduğunu takımın 2022-23 sezonunun son basın toplantısında dile getirmiş, ekipte kesinlikle değişiklikler yapılması gerektiğini söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.